Родителям перечислили фразы, которые нельзя говорить детям даже в гневе
Психолог Кузьмина: Есть фразы, которыми родители могут разрушить самооценку ребёнка
Есть фразы, которые родители не должны говорить детям, даже если те выводят их из себя. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Кузьмина.
Специалист предупреждает: некоторые слова, сказанные в гневе, могут надолго подорвать самооценку ребёнка и его чувство безопасности. Самая опасная категория — фразы, которые ставят под сомнение ценность личности, а не поступка («ты плохой», «от тебя одни проблемы», «почему ты не можешь быть нормальным?»).
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Навешивание негативных ярлыков («ленивый», «плакса») может привести к тому, что ребёнок станет воспринимать эти отрицательные черты как часть своей личности и начнет неосознанно вести себя в соответствии с плохой характеристикой.
Также вредны сравнения с другими детьми, пустые угрозы («сдам в детский дом») и обесценивание чувств ребенка. Некоторые взрослые случайно занимаются эмоциональным шантажом — это происходит, когда родитель вслух связывает свое плохое состояние или усталость с поведением несовершеннолетнего.
Все эти высказывания формируют у ребёнка тревожность, чувство вины и восприятие себя как недостаточно хорошего. В материале «Газеты.Ru» подчеркивается, что здоровая альтернатива — разделять личность детей и их поведение, и следить за своей речью рядом с ними.