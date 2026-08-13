Родителям перечислили фразы, которые нельзя говорить детям даже в гневе

13 августа 2026, 05:05

Психолог Кузьмина: Есть фразы, которыми родители могут разрушить самооценку ребёнка

Фото: iStock/dikushin

Есть фразы, которые родители не должны говорить детям, даже если те выводят их из себя. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Кузьмина.





Специалист предупреждает: некоторые слова, сказанные в гневе, могут надолго подорвать самооценку ребёнка и его чувство безопасности. Самая опасная категория — фразы, которые ставят под сомнение ценность личности, а не поступка («ты плохой», «от тебя одни проблемы», «почему ты не можешь быть нормальным?»).



