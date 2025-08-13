В России предложили законодательно обязать мужчин жениться после секса
Певица Разина призвала законодательно обязать мужчин жениться после секса
Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина в интервью изданию «Абзац» высказалась за ужесточение подхода к отношениям между мужчинами и женщинами.
Певица предложила ввести законодательную норму, обязывающую мужчин вступать в брак после первых интимных встреч.
«Переспал три раза с девушкой – женись! Если современные мужчины хотят, чтобы женщины вкладывались в отношения 50 на 50, то пусть сначала распишутся. Посмотрим, как они себя поведут, в какую сторону побегут. Каждый получает то, что ищет. Разводящие мужчины часто натыкаются на разводящих женщин. Важно уметь сделать нравственный выбор», – заявила Разина.Артистка также подчеркнула, что многие женщины жалуются на затяжные отношения без официального предложения. По мнению психологов, одна из причин этого – инфантильное поведение мужчин, которое женщины часто не замечают, рискуя остаться в статусе «вечной невесты».
Кроме того, в соцсетях не утихают споры о так называемых «тарелочницах» – девушках, которые ходят на свидания ради бесплатной еды, и «пополамщиках» – мужчинах, настаивающих на делении счёта в ресторане. Эти тенденции, как отмечают эксперты, также негативно влияют на формирование доверительных и устойчивых отношений между полами.