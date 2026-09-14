Минпросвещения открыло линию психологической помощи «Школа доверия»
Минпросвещения 11 сентября открыло круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Школьники, родители и учителя могут позвонить по бесплатному номеру 8-800-707-02-01 и рассказать о проблемах в школе. Линия работает на базе МГППУ.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что обратиться может любой и получить квалифицированную помощь.
«Зачастую родители и педагогические работники не реагируют на сигналы, которые приводят к трагическим последствиям. Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации. Министерство создаёт условия для доступности получения психолого-педагогической помощи в разных форматах, в том числе в дистанционном», — подчеркнул Сергей Сергеевич.Помимо этого, министр лично ответил на звонок девочки о травле, взял обращение на контроль и передал трубку специалисту. Кравцов призвал школьников сообщать о звонках с предложениями перевести деньги с карт родственников и рекомендовал проверять информацию из интернета.
Звонки принимают психологи-консультанты МГППУ с профильной подготовкой. Заместитель руководителя ФКЦ МГППУ Анна Ермолаева отметила, что специалисты работают со школьной проблематикой и соблюдают конфиденциальность.
Обратиться можно по разным темам: адаптация, агрессия, успеваемость, нежелание учиться, конфликты, отсутствие друзей и другим. Сообщение можно оставить на сайте университета.