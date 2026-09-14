На строительстве ФОКа в Балашихе завершили монтаж кровли

14 сентября 2026, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на территории ЖК «Столичный» в округе Балашиха. О ходе строительства рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





В настоящее время на объекте завершили фундаментные и кровельные работы, а также смонтировали сэндвич-панели.





«Сейчас на первом этаже строят внутренние перегородки и лестницу, частично проложена канализация. Параллельно ведутся ведётся подключение наружных инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.