На строительстве ФОКа в Балашихе завершили монтаж кровли
Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на территории ЖК «Столичный» в округе Балашиха. О ходе строительства рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
В настоящее время на объекте завершили фундаментные и кровельные работы, а также смонтировали сэндвич-панели.
«Сейчас на первом этаже строят внутренние перегородки и лестницу, частично проложена канализация. Параллельно ведутся ведётся подключение наружных инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Общая площадь ФОКа составляет более трёх тысяч квадратных метров. Там будут проводиться занятия более чем по 30 направлениям, включая спортивную гимнастику, танцы, интеллектуальный спорт и лечебную физкультуру.
Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.