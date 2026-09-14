В МФЦ Подмосковья до конца сентября проведут пять консультаций по похоронам

14 сентября 2026, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации Центра мемориальных услуг состоятся во второй половине сентября в пяти офисах «Мои документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Специалисты расскажут жителям, как получить госуслуги в сфере похоронного дела, как оформить пособие на погребения и какие для этого нужны документы и пр.





«15 сентября консультации будут проводиться в Ногинске в МФЦ, расположенном по адресу: Самодеятельная улица, дом №35; 17 сентября — в Раменском (улица Воровского, дом №3/1); 22 сентября — в Электрогорске (улица М. Горького, дом №9); 24 сентября — в Дзержинском (улица Академика Жукова, дом №40) и 29 сентября — в красногорской деревне Путилково (улица Вячеслава Томаровича, дом №1)», — говорится в сообщении.