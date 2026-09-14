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Старшеклассники Красногорска приняли участие в «Избирательном диктанте»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Ученики старших классов красногорской школы №15 приняли участие в образовательной акции «Избирательный диктант». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Акцию организовало местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и Молодёжный парламент Красногорска. Ребята отвечали на различные вопросы по избирательному праву. Они касались возраста избирателей, распределения депутатских мандатов, организации голосования и пр.

«Важно, чтобы ребята понимали и осознавали свои права и ответственность, которые получат вместе с совершеннолетием. Мы продолжим поддерживать такие инициативы и вовлекать молодежь в жизнь округа», — заявил зампред Совета депутатов Красногорска, руководитель фракции партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Участники диктанта отметили интересный формат мероприятия.
Лев Каштанов

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