Десять рек в Подмосковье могут выйти из берегов в ближайшие дни
В ближайшие дни уровень воды на десяти реках в России, протекающих через Московскую область, может достичь опасных отметок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.
По словам специалиста, в течение трёх суток ожидается достижение уровня воды опасной отметки с возможностью её превышения на реке Протве у города Верея, на Катыше — у села Троицкое и на Нерской — у города Куровского.
На сайте Гидрометцентра подчеркивается, что с 30 марта по 1 апреля в Подмосковье произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог в результате достижения ОЯ (опасного явления) «высокое половодье».
Предупреждение о вероятном затоплении поймы в первые дни следующего месяца также касается рек Северка, Пахра, Озерна, Нара, Лусянка, Истра и Ока.
