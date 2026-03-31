В Москве упаковщикам киндер-сюрпризов готовы заплатить до 160 тысяч рублей

31 марта 2026, 05:06

В Москве упаковщикам киндер-сюрпризов предлагают зарплату до 160 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сервис SuperJob, где можно найти соответствующую вакансию.





Работодатель предлагает потенциальному сотруднику вахтовый график: минимальная смена — от 20 рабочих дней. При этом на выбор можно взять 30, 45, 60 или 90 смен. Рабочий день длится 11 часов с часовым перерывом на обед, график 6/1. Решившим откликнуться на заявку обещают предоставить жильё.





«Упаковщик киндер-сюрпризов, до 160 тыс. рублей, вахта 45 дней», — говорится в материале.