Минпросвещения поддержало доступ бабушек и дедушек к электронным дневникам
Минпросвещения России поддержало инициативу, которая позволит бабушкам и дедушкам просматривать электронные дневники внуков. Предложение планируют учесть при формировании работ на 2027 год. Для запуска функции потребуется нормативно-правовая база, а доступ к данным школьников будут предоставлять с согласия родителей.
Как сообщает Общественная Cлужба Новостей со ссылкой на Life.ru, об этом говорится в письме исполняющего обязанности министра просвещения Александра Бугаева вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову.
Ведомство уточнило, что сроки и порядок реализации инициативы будут зависеть от приоритетов развития сервиса и наличия необходимых правовых оснований.
Речь идёт о системе «Моя школа», в рамках которой в 2025 году запустили единый электронный «Федеральный дневник». Он включает мобильное приложение для школьников и родителей, а также веб-версию на портале «Госуслуги».
Инициатива предполагает, что старшие родственники смогут следить за успеваемостью внуков при одобрении родителей. При этом конкретный механизм предоставления доступа пока не определён.
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