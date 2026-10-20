Минпросвещения поддержало доступ бабушек и дедушек к электронным дневникам

20 октября 2026, 16:41

Фото: istockphoto / hxdbzxy

Минпросвещения России поддержало инициативу, которая позволит бабушкам и дедушкам просматривать электронные дневники внуков. Предложение планируют учесть при формировании работ на 2027 год. Для запуска функции потребуется нормативно-правовая база, а доступ к данным школьников будут предоставлять с согласия родителей.