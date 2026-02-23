Минпросвещения разработает рекомендации по воспитанию детей

23 февраля 2026, 07:28

РИА Новости: Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей

Фото: iStock/oleghz

Минпросвещения подготовит методические материалы для родителей детей дошкольного возраста. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.