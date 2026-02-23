Минпросвещения разработает рекомендации по воспитанию детей
Минпросвещения подготовит методические материалы для родителей детей дошкольного возраста. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, соответствующие документы помогут родителям учитывать возрастные особенности детей при воспитании. Министр подчеркнул, что ведомство видит семью и детский сад как равноправных партнеров и планирует усилить их взаимодействие через образовательные программы. Рекомендации направлены на то, чтобы родители лучше осознавали задачи дошкольного развития и могли применять их на практике.
Кравцов добавил, что министерство намерено создать единую цифровую платформу для воспитателей и родителей в России. На сайте будут размещены методические и справочные материалы, доступ к которым можно будет получить через мессенджер MAX.
