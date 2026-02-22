Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию после гриппа
Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Мошенники звонят на домашние и мобильные телефоны, часто выбирая в качестве жертв пожилых людей. Звонившие утверждают, что человек имеет право на бесплатную реабилитацию в санатории после перенесённой простуды или гриппа. Для записи на реабилитацию аферисты просят подтвердить данные полиса ОМС и СНИЛС, как утверждают эксперты.
После этого преступники могут запросить данные банковской карты «для страхового депозита» или предложить установить программу для «удаленных консультаций», которая на самом деле является трояном. Аналитики отмечают, что мошенники ориентируются на людей, недавно переболевших простудой, так как сейчас в России наблюдается сезон простудных заболеваний. В «Мошеловке» рекомендуют помнить, что бесплатная реабилитация по полису ОМС может быть назначена только лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления пациента.
Читайте также: