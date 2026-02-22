Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию после гриппа

22 февраля 2026, 16:30

Фото: iStock/Diy13

Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.