Россиянам сообщили, когда можно вернуть деньги за невозвратные билеты
Вернуть даже невозвратные авиабилеты можно, если рейс задержали более чем на полчаса. Об этом заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, передает РИА Новости.
Соответствующие изменения будут зафиксированы в новой редакции Федеральных авиационных правил. Они вступят в силу с 1 марта этого года.
Пантелеев сообщил, что если пассажир не явился на рейс в одну сторону, то он всё равно сможет воспользоваться обратным билетом. Ранее авиакомпании аннулировали все последующие сегменты в таких случаях.
Также изменятся правила предоставления питания и напитков пассажирам при задержке рейса. Теперь гражданам будут предоставлять еду и воду при задержке рейса на три и шесть часов, а не на два и четыре часа, как это было ранее.
