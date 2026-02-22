Россиянам сообщили, когда можно вернуть деньги за невозвратные билеты

22 февраля 2026, 13:57

РИА Новости: деньги за невозвратные авиабилеты могут вернуть при задержке рейса

Фото: iStock/Chalabala

Вернуть даже невозвратные авиабилеты можно, если рейс задержали более чем на полчаса. Об этом заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, передает РИА Новости.