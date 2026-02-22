Достижения.рф

Россиянам сообщили, когда можно вернуть деньги за невозвратные билеты

Фото: iStock/Chalabala

Вернуть даже невозвратные авиабилеты можно, если рейс задержали более чем на полчаса. Об этом заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, передает РИА Новости.



Соответствующие изменения будут зафиксированы в новой редакции Федеральных авиационных правил. Они вступят в силу с 1 марта этого года.

Пантелеев сообщил, что если пассажир не явился на рейс в одну сторону, то он всё равно сможет воспользоваться обратным билетом. Ранее авиакомпании аннулировали все последующие сегменты в таких случаях.

Также изменятся правила предоставления питания и напитков пассажирам при задержке рейса. Теперь гражданам будут предоставлять еду и воду при задержке рейса на три и шесть часов, а не на два и четыре часа, как это было ранее.

Екатерина Коршунова

