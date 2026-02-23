Финансовый консультант объяснила, что выгоднее — оплата по карте или наличкой
Финансовый консультант Алия Шамилова объяснила, почему безналичная оплата всегда выгоднее использования наличных. Исключительные случаи, когда необходимы купюры, можно пересчитать по пальцам, рассказала она «Газете.Ru».
Физические деньги необходимы только при риске отключения связи у точки приёма платежей и в заграничных поездках. Во всех остальных ситуациях карта выгоднее: банки начисляют кэшбэк, предлагают скидки у партнёров и повышают статус клиента при больших оборотах, что даёт россиянам более высокие проценты по вкладам.
«А если потребуется документ, подтверждающий оплату, история выписок сработает надежнее бумажных чеков. Рекомендую держать на карте только сумму для операционных расходов, а остальные деньги хранить на отдельных от карты сберегательных счетах», — цитирует эксперта «Газета.Ru».
Шамилова добавила, что с 2026 года эквайринг облагается налогом. Это может подтолкнуть бизнес к переходу на оплату по QR-коду, где кэшбэк часто не начисляется. Однако выбор способа оплаты всегда остаётся за клиентом. Просьбы предпринимателей платить наличными — это не только попытка уйти от налогов, но и отказ покупателя от кэшбэка и документального подтверждения трат.
Что касается кредитных карт, то они часто имеют очень хорошую защиту от мошенничества. Более того, при разумном использовании эти карты не означают жизнь в долг. Эксперт посоветовала пользоваться средствами банка и возвращать их в льготный период, а свои деньги в это время держать на вкладе.
Таким образом, желающие снизить риски и получить максимальную выгоду россияне должны пользоваться оплатой по карте. Наличные стоит держать при себе небольшой суммой «на всякий случай».