Финансовый консультант объяснила, что выгоднее — оплата по карте или наличкой

23 февраля 2026, 04:57

Финконсультант Шамилова: Безналичная оплата всегда выгоднее купюр, кроме двух случаев

Фото: iStock/Diy13

Финансовый консультант Алия Шамилова объяснила, почему безналичная оплата всегда выгоднее использования наличных. Исключительные случаи, когда необходимы купюры, можно пересчитать по пальцам, рассказала она «Газете.Ru».





Физические деньги необходимы только при риске отключения связи у точки приёма платежей и в заграничных поездках. Во всех остальных ситуациях карта выгоднее: банки начисляют кэшбэк, предлагают скидки у партнёров и повышают статус клиента при больших оборотах, что даёт россиянам более высокие проценты по вкладам.





«А если потребуется документ, подтверждающий оплату, история выписок сработает надежнее бумажных чеков. Рекомендую держать на карте только сумму для операционных расходов, а остальные деньги хранить на отдельных от карты сберегательных счетах», — цитирует эксперта «Газета.Ru».