Минпросвещения рекомендует сократить количество детей мигрантов в классах

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Министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям сократить число иностранных граждан, плохо владеющих русским языком, в классах и группах до трёх человек. В ведомстве полагают, что это повысит эффективность образования.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разосланные в регионы методические рекомендации. На запрос Госдумы в министерстве ответили, что большое количество таких учеников негативно сказывается на общем качестве образования. В учебных заведениях сообщили, что уже используют полученные рекомендации.
В ведомстве подчеркнули, что указанную цифру следует рассматривать исключительно как целевой ориентир, а не как показатель для реализации запретительных мер по обучению таких детей. В тексте документа указано, что ученики с плохим знанием русского языка требуют к себе не меньше внимания, чем дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, чтобы не страдал образовательный процесс, необходимо стремиться к тому, чтобы в классах было не более трёх таких учеников.
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Александр Бойцов