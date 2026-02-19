Мошенники стали притворяться брачными агентствами, чтобы красть личные данные

19 февраля 2026, 04:50

РИА Новости: Мошенники стали обманывать россиян через фейковые агентства для знакомств

Фото: iStock/Sandwish

Мошенники начали использовать фейковые агентства знакомств, чтобы выманивать у россиян личные данные и деньги. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».





Злоумышленники звонят по случайным номерам и ищут одиноких людей, заинтересованных в отношениях. Чаще всего они «проверяют» абонентов в возрасте 40–50 лет. Представляясь сотрудниками брачных агентств, аферисты предлагают услуги по подбору партнёра.



