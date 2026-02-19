Мошенники стали притворяться брачными агентствами, чтобы красть личные данные
РИА Новости: Мошенники стали обманывать россиян через фейковые агентства для знакомств
Мошенники начали использовать фейковые агентства знакомств, чтобы выманивать у россиян личные данные и деньги. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
Злоумышленники звонят по случайным номерам и ищут одиноких людей, заинтересованных в отношениях. Чаще всего они «проверяют» абонентов в возрасте 40–50 лет. Представляясь сотрудниками брачных агентств, аферисты предлагают услуги по подбору партнёра.
Россиянин рискнул жизнью и бросился в бушующий океан, чтобы спасти собаку
Если собеседник проявляет интерес, то мошенники начинают подробно расспрашивать о предпочтениях — социальном статусе, городе проживания и других деталях «идеального партнера». Таким образом создается иллюзия профессиональной работы.
Когда доверие сформировано, жертве предлагают внести «вступительный взнос». Для оплаты присылают ссылку, при переходе по которой аферисты получают доступ к личным данным и счетам.
Следует помнить, что только злоумышленники запрашивают по телефону коды с паролями и просят переходить по различным ссылкам. В случае таких звонков нужно немедленно прекратить разговор.