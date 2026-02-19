Осужденные за мошенничество по делу о квартире Долиной попросили отменить приговор

19 февраля 2026, 05:24

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Четверо осуждённых по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной просят апелляционный суд отменить приговор и вернуть уголовное дело в прокуратуру. Они настаивают дополнительном расследовании, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов.