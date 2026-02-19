Осужденные за мошенничество по делу о квартире Долиной попросили отменить приговор
Четверо осуждённых по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной просят апелляционный суд отменить приговор и вернуть уголовное дело в прокуратуру. Они настаивают дополнительном расследовании, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов.
Ранее решение суда в Подмосковье обжаловали все мошенники и их адвокаты. Защита указывает на некоторые ошибки и неточности следствия, государственного обвинения и суда первой инстанции. В частности, адвокаты осужденных отметили, что сумма ущерба от продажи квартиры певицы была вменена подсудимым дважды.
Московский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы защитников и их доверителей 19 февраля.
Ранее сообщилось, что на сайте Роспатента появилась информация о заявке, якобы поданной от имени Ларисы Долиной, на регистрацию товарного знака для компании, которая планировала заниматься сделками с недвижимостью и операциями с криптовалютой. Однако через некоторое время директор певицы опроверг эту информацию.
