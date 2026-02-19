Юрист предупредил, что за мат в Интернете можно получить штраф до 300 тысяч рублей
Юрист Макаров: Россиянам грозит штраф вплоть до 300 тысяч рублей за частый мат в Сети
Россиянам грозит штраф до 100 тысяч рублей за нецензурную речь в Интернете. Если гражданин продолжит нарушать закон, то сумма может возрасти. Об этом рассказал РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
Ненормативная лексика в Сети, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность или выражающая неуважение к обществу и государству, подпадает под часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
За первое правонарушение для людей предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма взыскания вырастет до 200 тысяч, а за два и более — до 300 тысяч рублей, юрист Макаров.
