Юрист предупредил, что за мат в Интернете можно получить штраф до 300 тысяч рублей

19 февраля 2026, 06:15

Юрист Макаров: Россиянам грозит штраф вплоть до 300 тысяч рублей за частый мат в Сети

Фото: iStock/SIphotography

Россиянам грозит штраф до 100 тысяч рублей за нецензурную речь в Интернете. Если гражданин продолжит нарушать закон, то сумма может возрасти. Об этом рассказал РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.





Ненормативная лексика в Сети, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность или выражающая неуважение к обществу и государству, подпадает под часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).



