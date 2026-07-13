Стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться» и акция «Россия — это...»
В 2026 году Роспатриотцентр проводит Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» во исполнение поручения Президента от 12 февраля 2024 года. Конкурс совершенствует механизмы патриотического воспитания и развивает сферу наставничества, объединяя общественные организации и государство.
Мероприятие формирует сообщество наставников и транслирует лучшие практики межпоколенческого взаимодействия по всей стране. До 1 октября 2026 года в рамках Года единства народов России проходит акция «Россия — это...».
Событие воспитывает у молодёжи гражданскую позицию и сопричастность к судьбе страны через ценности служения Отечеству, укрепление идентичности и показ личного вклада наставников и молодёжи в развитие регионов.
Для участия нужно опубликовать в соцсетях пост с продолжением фразы «Россия — это...» одним словом, добавить фото в брендированной рамке по ссылке и поставить хештеги #РоссияЭто и #Роспатриотцентр. Подробности — на сайте мероприятия.
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