Стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться» и акция «Россия — это...»

13 июля 2026, 12:17

Фото: rospatriotcentr.ru

В 2026 году Роспатриотцентр проводит Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» во исполнение поручения Президента от 12 февраля 2024 года. Конкурс совершенствует механизмы патриотического воспитания и развивает сферу наставничества, объединяя общественные организации и государство.