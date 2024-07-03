Минпросвещения убрало из перечня учебников книги экономиста-иноагента Липсица*

Фото: iStock/morgan23
В России из федерального списка учебников убрали книги доктора экономических наук Игоря Липсица*. Об этом говорится в приказе Минпросвещения, который опубликован на сайте ведомства.
В основном речь идет об учебниках по финансовой грамотности для школьников 5-7 и 8-9 классов, которые были написаны в соавторстве с другими специалистами. Также из перечня убрали учебники «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и «Экономика: основы экономической политики».
Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что исключение учебников Липсица* связано с его статусом иноагента. Примечательно, что по действующему законодательству, иностранные агенты не могут осуществлять преподавательскую деятельность.
Читайте также:
Колледжи и техникумы Подмосковья получили 23,5 тыс. заявлений от абитуриентов
Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей
Бывший директор НИИ точных приборов Шишанов приговорен к пяти годам колонии
*Признан в РФ иностранным агентом
Екатерина Коршунова