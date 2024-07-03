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Минпросвещения убрало из перечня учебников книги экономиста-иноагента Липсица*

03 июля 2024, 07:58
Фото: iStock/morgan23

Фото: iStock/morgan23

В России из федерального списка учебников убрали книги доктора экономических наук Игоря Липсица*. Об этом говорится в приказе Минпросвещения, который опубликован на сайте ведомства.


В основном речь идет об учебниках по финансовой грамотности для школьников 5-7 и 8-9 классов, которые были написаны в соавторстве с другими специалистами. Также из перечня убрали учебники «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и «Экономика: основы экономической политики».

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что исключение учебников Липсица* связано с его статусом иноагента. Примечательно, что по действующему законодательству, иностранные агенты не могут осуществлять преподавательскую деятельность.

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*Признан в РФ иностранным агентом
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#учебник
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Рождество Иоанна Предтечи 2024: когда и как отмечают праздник и что нужно делать
03 июля 2024, 04:00

Фото: istockphoto/vesilvio

Православные верующие в воскресенье, 7 июля, будут отмечать большой праздник — Рождество Крестителя Господня Иоанна или, как его еще называют в народе, Рождество Иоанна Предтечи.
Об истории христианского праздника, о его значении и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Иоанн Предтеча

Фото: istockphoto/ajfigel
Святой Иоанн Предтеча — это самый почитаемый Святой после Божией Матери. Согласно Библии – ближайший соратник Иисуса, который предсказал пришествие Христа, а также крестил его в водах реки Иордан. Жил в пустыне отшельником, проповедуя и совершая священные омовения, чтобы очистить от греха иудеев. Именно эти обряды и стали впоследствии называться Таинством Крещения.

Был арестован тетрархом Галилеи Иродом Антипой, а после по желанию царицы Иродиады обезглавлен. Проводником ее воли стала дочь Саломея.

Столь высокое положение Иоанна Крестителя основывается во многом на том уважении, которое ему высказывал сам Христос, называя своим предтечей. Иисус говорил, что до Крестителя не было более великого духом: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя».

Об особом почитании Святого говорит и то, что его день памяти отмечается 6 раз в году. 6 октября празднуется зачатие, 7 июля – рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – Собор Иоанна Крестителя, который связывается с праздником Крещения, 9 марта – первое и второе обретение его главы, 7 июня – третье обретение главы, 25 октября – праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину.

Крещение Иисуса Христа

Фото: istockphoto/sedmak
Как сказано в Библии, 30-летний Иисус для крещения пришел к Иоанну, который ждал у реки Иордан. Предтеча, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, удивился и спросил его: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Христос ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и Иоанн крестил его. В этот момент, согласно писанию, разверзлось небо и снизошел Святой Дух, а с небес раздался голос: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!»

Таким образом, во многом благодаря Иоанну, множество людей стали свидетелями мессианской роли Христа. Это событие часто рассматривается как отправная точка и начало общественного служения Иисуса.

Саломея и Иоанн Креститель

Фото: istockphoto/Christine_Kohler
После того, как Иоанн крестил Иисуса, он продолжил свое служение и обличение пороков, призывая людей к покаянию и спасению через веру в истинного мессию – Христа.

Вскоре под обличение Предтечи попал царь Ирод Антипа, который отобрал у живого брата жену Иродиаду и женился на ней. Тем самым правитель нарушил седьмую заповедь о запрете прелюбодеяния. Иоанн лично указал Ироду на его грех, за что был отправлен в темницу. Царь, зная об известности проповедника, не решился его казнить.

На день рождения Ирода Антипы дочь его новой жены Иродиады исполнила для него танец. В награду он пообещал ей выполнить любое желание, чем и воспользовалась ее мать. Оскорбленная обличением Иоанна, Иродиада убедила дочь попросить в награду отрубленную голову Предтечи на блюде.

Ирод был опечален такой просьбой, но не смог отказать, так как обещание он дал на глазах своих вельмож. В тюрьму отправили палача, который и обезглавил Иоанна Крестителя. Отрубленную голову принесли на блюде и подали дочери Иродиады.

После ученики Иоанна погребли тело своего наставника. Таким образом, как гласит Евангелие, пророк Иоанн умер ради истины, а беззаконник Ирод убил его ради лжи. Это событие в дальнейшем стало причиной для христианского праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи.

История и суть праздника Рождества Иоанна Крестителя

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina
Рождество Иоанна Предтечи празднуется в честь рождения ребенка у праведной и престарелой пары — Захарии и Елисаветы. Они прожили достойную жизнь, но не могли заиметь детей, за что их поносили окружающие, ведь бездетность в то время считалась большим несчастьем и даже позором.

Однажды в храме Захария увидел ангела, который предсказал ему рождение сына, имя ребенка и значимость его миссии для людей – «представить Господу народ приготовленный». Старик сначала усомнился в услышанном, однако Архангел Гавриил в доказательство лишил его речи.

Вскоре Елисавета забеременела и родила сына. Дар речи вернулся к Захарии лишь на восьмой день после этого события, когда он дал своему сыну имя.

Стоит упомянуть и дату Рождества Иоанна Крестителя. Изначально ее вычислили, опираясь на Евангелие. В Священном Писании указано, что разница возраста Иисуса Христа и Иоанна составляла 6 месяцев. Получившаяся дата оказалась близка к летнему солнцестоянию, а Рождество Христово – к зимнему. Потому ранние христиане провели аналогию со словами Иоанна «Ему должно расти, а мне умаляться» и стали отмерять этими событиями уменьшение и увеличение светового дня.

Однако важно отметить, так как православная церковь живет по юлианскому календарю, Рождество Иоанна Предтечи приходится на 7 июля и не привязывается к солнцестоянию. Строгой зависимости с этим астрономическим событием нет и у приверженцев григорианского календаря, они отмечают Иванов день 24 июня.

Рождество Иоанна Предтечи выходной день практически во всех католических странах. Православные также считают рождение Крестителя великим праздником, но в отличие от католиков, этот день не является нерабочим.

Как православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи

Фото: istockphoto/jk_light
Традиция праздновать Рождество Иоанна Крестителя начала формироваться еще в III веке. Общецерковную значимость она стала обретать лишь после – в виде икон, молитв, гимнов и храмов в честь Иоанна Предтечи.

Традиции

Накануне праздника во всех храмах пройдет всенощное бдение. Православные не спят всю ночь и молятся святому. В сам день Рождества Иоанна Предтечи состоится Божественная литургия.

Что нужно делать

Верующим в этот день рекомендуют читать молитвы Иоанну. Так как Креститель проповедовал покаяние за грехи, во время обращения к нему просят о вразумлении грешников и помощи для заключенных, приобщении к вере некрещеных и сектантов. Также Предтечу испокон веков почитали крестьяне, в связи с чем святого просят о помощи в сельском хозяйстве и о богатом урожае.

Что запрещено

В день Рождества Иоанна Крестителя запрещены заупокойный и поминальные молитвы, шумные застолья, тяжелый труд и ссоры. Так как праздник выпадает на Петровский пост, не разрешается есть мясо, молочные продукты и яйца. Однако можно употреблять рыбу и выпить немного красного вина.

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#история
#церковь
#праздник
#крещение
#рождество
#пост
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Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей
03 июля 2024, 03:51

Фото: istockphoto/AnnaZhuk

Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением сделать День семьи, любви и верности в России выходным днем. Она направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, пишет РИА Новости.
В запросе говорится, что в комитет ГД поступают обращения, в которых российские семьи предлагают сделать праздник выходным днем для многодетных родителей. Помимо этого, указанное предложение не снизит производительность труда, потому что большинство мам не работают, а посвящают себя воспитанию детей.

Ранее сообщалось, что в Московской области появилась новая праздничная дата – День работника благоустройства Подмосковья. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Закон об установлении праздника приняла Мособлдума. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Какой сегодня праздник: 25 июня 2024 года, что было в этот день

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#мособлдума
#праздник
#радио
#закон
#семьи
#обращения
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ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга
03 июля 2024, 01:01

Фото: istockphoto/Gam1983

Федеральная антимонопольная служба РФ приостановила закупки дженерика против ВИЧ долутегравир. Исполнение сделки ФАС поставила на паузу после жалобы от оригинального производителя препарата – британского холдинга GSK, сообщает «Коммерсантъ». В случае, если договор о поставках подпишут, то дистрибутору придется возместить Минздраву издержки, связанные с нарушением интеллектуальных прав, отметили в издании.
Как сообщается, недовольство GSK обусловлено итогами аукциона, где победителем стала другая компания – БСС. Британский холдинг указал в своей жалобе, что БСС не обратилась в ее дочернюю организацию с предложением закупать оригинал лекарства по госконтракту. Вместо этого БСС предпочла поставлять лекарство-копию оригинального препарата.

При этом, по информации «Ъ», доля долутегравира в бюджетных закупках среди антиретровирусных средств в 2023 году достигла 33% или 10,34 миллиардов рублей. Сегодня, 3 июля, должны объявить новый аукцион на закупки препарата со стартовой ценой в 1,38 млрд рублей.

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#лекарства
#лекарство
#аукцион
#фас
#минздрав рф
#вич
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Кабмин одобрил передачу данных военнообязанных работников через цифровой реестр
03 июля 2024, 00:33

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Правительство РФ поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через цифровой реестр воинского учета. Об этом со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина сообщает ТАСС. Документ внес на рассмотрение в июне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Согласно закону, работодатели должны сообщать в военкомат об изменениях данных военнообязанных сотрудников в течение 5 дней. На данный момент для этих целей используют портал госуслуг. Законопроект расширяет возможности, позволяя отправлять сведения в военкомат через цифровой реестр воинского учета.

Вместе с тем при помощи этого же реестра руководители организаций смогут оповещать военкомат об уклонистах. Сейчас для этого также используются только Госуслуги.

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#госуслуги
#законопроект
#военкомат
#работа
#призыв
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В работе Telegram произошли сбои
03 июля 2024, 00:17

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

В работе Telegram произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».
Сообщения о сбоях поступили от 176 пользователей. Самые большие проблемы с приложением возникли у жителей Москвы — 33%, свердловчане — 17%, в Санкт-Петербурге — 10%, Московской области — 7% и Нижегородской области — 5%. По данным сайта Downdetector, сообщения о сбоях поступали из Соединенных Штатов Америки.

Ранее, 6 июня, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в соцсети внутренней валюты под названием Telegram Stars. Она предназначается для оплаты покупок в ботах и мини-приложениях. Уведомления о нововведении были разосланы ряду разработчиков, одним из первых об этом сообщил канал «Телеграм Маркетинг».

В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета. Инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#telegram
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Бывший директор НИИ точных приборов Шишанов приговорен к пяти годам колонии
03 июля 2024, 00:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бутырский суд Москвы приговорил бывшего директора НИИ точных приборов Анатолия Шушарова к 5 годам колонии. Об этом информирует РИА Новости.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на два года. Помимо этого, его пособник Олег получил четыре года колонии.

Анатолий Шишанов был задержан в июле 2020 года. Суд отправил его под домашний арест. Изначально ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил журналиста с Украины к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ и другие преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#арест
#права
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#обвинение
#наказание
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Мефодий Перепелятник: Что нужно сделать 3 июля, чтобы избежать несчастья
В России 3 июля отмечается День священномученика Мефодия Патарского
03 июля 2024, 00:00

Фото:istockphoto / Aleksandr Golubev

Каждый год 3 июля православная церковь вспоминает священномученика Мефодия Патарского. В 2024 году этот день выпадает на среду. На Руси его называли Мефодием Перепелятником.
Святитель Мефодий — это выдающийся философ и богослов, живший в III–IV веках нашей эры. Его жизнь практически неизвестна. Но, по преданиям, он был кротким и терпеливым человеком, который отстаивал чистоту христианской веры и выступал против язычества и ереси.

В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 3 июля, что можно и нельзя делать в Мефодьев день.

История


Святитель Мефодий занимал должность епископа, однако сведения о том, какой именно кафедрой он управлял, разнятся. По одним источникам, он был епископом в Патаре, что находится в Малой Азии, по другим — в городе Олимп в Ликии.

Во времена императора Максимина святого схватили язычники и казнили.

После себя святитель Мефодий оставил богатое литературное наследие, включающее сочинения в защиту христианства, толкования Священного Писания, нравственные поучения и так далее. Многие его произведения со временем были утрачены и сохранились только в отрывках или в виде переводов. До наших дней полностью в оригинале дошёл только «Пир десяти дев», в котором прославляется непорочность.

Традиции на Мефодия Перепелятника


На Руси святителя Мефодия называли Мефодий Перепелятник. Это связано с тем, что к его празднику в полях созревал урожай, и перепела прилетали полакомиться зерном. С этого дня в деревнях начинался сезон охоты на перепелов. Люди знали, что сытые и раздобревшие птицы не смогут быстро улететь от охотника.

Фото: istockphoto / Lakeview_Images

Считалось, что если человек поймает перепела в этот праздник, то вместе с добычей принесёт домой удачу и финансовое благополучие. Особенно желанным был белый перепел, который сулил охотнику большое счастье на всю жизнь.

Также в этот день крестьяне наблюдали за пауками. Если над полем была паутина и вилась мошкара, то там, скорее всего, прятался перепел. По поведению пауков судили и о погоде. Если они без опаски плели паутину, то дождя можно было не бояться, а если сворачивали сеть, то ждали ненастья. Отсюда и второе название праздника — Паутинный день.

Мефодий Перепелятник — что нельзя делать


В день памяти Мефодия Патарского Православная церковь не устанавливает строгих запретов для верующих. Однако стоит помнить, что в 2024 году этот праздник выпадает на период Петрова поста, когда из рациона исключаются мясные и молочные продукты. Кроме того, 3 июля – среда, день строгого поста, когда даже рыба, разрешённая в другие дни, не употребляется в пищу.

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

На Руси в этот день не ели мясо птицы, за исключением перепелиного, чтобы не навлечь на себя беду. Если же по рассеянности хозяйка всё же ставила на стол блюдо из курицы или индейки, еду отдавали домашним животным.

Также в этот день старались осторожно обращаться с пауками и их сетями. Считалось, что если человек оборвёт паутину, то будет страдать от нехватки денег.

Кроме того, в этот праздник старались избегать конфликтов и ссор, особенно с близкими. Верили, что помириться после ссоры будет очень трудно.

Мефодий Перепелятник — что можно делать

Фото: istockphoto / sborisov

В народном календаре есть особые дни, когда природа и обычаи переплетаются в удивительной гармонии. Один из таких дней – Мефодий Перепелятник, который на Руси почитался особенно. К этому времени на полях созревали хлеба, и стаи перепелов слетались на нивы – это было время для охотников. В этот день добыча перепела становилась особенно лёгкой.

Интуиция в этот день становится особенно чуткой. Говорят, что прислушавшись к её тихому шёпоту, можно избежать многих бед и несчастий. Если вы найдёте сегодня паутину без паука, то перед вами открылась дверь к удаче. Намотав паутину на мизинец, вы приманите к себе успех и благополучие.

В этот день можно стричься, делать причёски и окрашивать волосы. Кроме этого, проходит активная пора для огородников. Если пропустить важный день для посадки, полива, подкормки, обрезки или другой работы, то повышается вероятность потерять или снизить урожай. Поэтому садоводство и огородничество в этот день только поощряются.

На Мефодия Перепелятника принято загадывать желания. Желания, произнесённые с чистым сердцем, непременно сбудутся.

Приметы на 3 июля


Плохой приметой на Мефодия Перепёлятника считалось выносить из дома мусор или выбрасывать ненужные вещи. Люди верили, что вместе с ними можно выбросить и своё финансовое благополучие.

По эхо в лесу гадали, какой будет погода в ближайшие дни. Если раздаётся звонкое эхо, то установится тёплая погода, а если глухое — начнутся дожди.

Считается, что по поведению пауков можно также узнать погоду на несколько дней вперёд. Если паук плетёт паутину, то погода улучшится, а если сидит без дела, то установится дождливая погода.

Фото: istockphoto / underworld111

Если в день Мефодия началась сильная гроза, то дожди будут идти сорок дней.

Если Вы увидите, что муравьи прячутся в муравейник, значит, приближается ненастье.

Громкие крики лебедей, уток и гусей предвещают дождливую погоду в ближайшие дни.

Когда перепела летают рядом с жилищем человека, то стоит ожидать суровую зиму.

Если облака плывут высоко в небе, то установится ясная погода.

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#церковь
#праздник
#урожай
#птицы
#счастье
#традиции
#человек
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Стало известно, почему Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ
Сердючка отказалась от выступления на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ
02 июля 2024, 22:50

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Менеджер украинского исполнителя Андрея Данилко заявил, что артист не будет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Об этом он написал в Instagram*.
«В столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне», — говорится в публикации, которая была опубликована в Instagram*.

Отмечается, что трудности возникли из-за нехватки ключевых музыкантов.

Верка Сердючка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года. По словам автора, Верка Сердючка — это арт-персонаж, с помощью которого он рассказывает о себе.

ATLAS UNITED 2024 — музыкальный фестиваль, который пройдет в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы заявили, что 15 % от прибыли с продажи билетов пойдут на покупку дронов для Вооруженных сил Украины.

Юморист Максим Галкин** и украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами в Дубае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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** внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#фестиваль
#instagram
#артист
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Подмосковные ветеринары сказали, как помочь питомцу пережить жару
02 июля 2024, 22:19

Фото: iStock / Chalabala

Выгуливать питомцев в жару лучше рано утром и поздно вечером. Такой совет дали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья со ссылкой на специалистов Госветслужбы региона.
«Терморегуляция у животных не так эффективна, как у человека. Чтобы защитить питомца от перегрева, нужно всегда держать чистую и свежую воду в миске и иметь её при себе на прогулках. Выгуливайте питомца в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда солнце не столь активно», – сказали ТАСС в пресс-службе.
Дома для охлаждения воздуха можно использовать кондиционер или вентилятор, либо проветривать помещение.
«Если питомец испытывает недомогания, необходимо переместить его в тень или в прохладное место, дать попить, промочить водой комнатной температуры голову, затылок, шею и лапы. Заторможенность, слюноотделение, шаркающая походка, одышка, вялость и тошнота – признаки теплового удара. При их появлении нужно сразу обратиться к ветеринару», – подчеркнули в пресс-службе.
Жара пришла в Москву и Подмосковье в середине прошлой семидневки. По данным синоптиков, средняя суточная температура на этой неделе будут превышать климатическую норму на 6-8°С. Пик зноя придётся на среду и четверг, когда воздух в регионе раскалится до 35°С.

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#подмосковье
#московская область
#питомцы
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#безопасность
#ветеринары
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