Бывший директор НИИ точных приборов Шишанов приговорен к пяти годам колонии

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Бутырский суд Москвы приговорил бывшего директора НИИ точных приборов Анатолия Шушарова к 5 годам колонии. Об этом информирует РИА Новости.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на два года. Помимо этого, его пособник Олег получил четыре года колонии.
Анатолий Шишанов был задержан в июле 2020 года. Суд отправил его под домашний арест. Изначально ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.
Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил журналиста с Украины к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ и другие преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анатолий Шишанов был задержан в июле 2020 года. Суд отправил его под домашний арест. Изначально ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.
Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил журналиста с Украины к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ и другие преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова