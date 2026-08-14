Молодые жительницы КНДР отправляются в Россию на работу по контрактам
В соцсетях появились ролики, где группы молодых женщин из Северной Кореи готовятся к поездке в Россию для работы по контрактам с российскими предприятиями. Об этом сообщает kp.ru.
Северокореянки трудятся на швейных производствах, в сфере общественного питания и сельском хозяйстве. После завершения соглашения они возвращаются домой. При желании работницы могут оформить новый контракт.
Ранее трудовые мигранты из КНДР чаще приезжали в Россию на лесозаготовки и промышленные объекты. Основную часть таких бригад составляли мужчины.
Женщины едут организованными группами и заранее получают информацию о жилье и месте работы. Вместе с ними в Россию отправляются повара, медики, переводчики и бригадиры. По окончании трудового периода группы централизованно возвращаются в Северную Корею.
Читайте также: