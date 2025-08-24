Минпросвещения утвердило перечень обязательных школьных предметов
В Минпросвещения официально утвердили список дисциплин, обязательных для изучения в рамках основного общего образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие нормативные документы.
В обновлённый перечень вошли традиционные базовые предметы, такие как: математика, русский язык, литература, история, обществознание, биология, физика, химия, география, иностранный язык, физическая культура, музыка, изобразительное искусство и технология.
Существенным нововведением стал отдельный предмет «Духовно-нравственная культура России», который будет введён в школьную программу как обязательный. По словам разработчиков, курс направлен на формирование у учащихся базовых ценностей, культурной идентичности и понимания исторических традиций российского общества.
Изучение дисциплин «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» остаётся добровольным и будет проводиться по заявлениям родителей.
Также расширен курс истории: теперь он включает три составляющих – «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края», что, по мнению специалистов, позволит дать учащимся более глубокое и многослойное понимание исторических процессов.
Новые требования начнут действовать с начала следующего учебного года. В ведомстве отмечают, что изменения направлены на укрепление образовательных стандартов и воспитание гармонично развитой личности.
