В России не сдавших ОГЭ хотят обязать обучаться рабочим специальностям

Фото: iStock/goc

В России не сдавших ОГЭ школьников хотят обязать обучаться рабочим специальностям. Соответствующий законопроект может быть рассмотрен в Госдуме уже этой осенью.



Член Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина объяснила, что у не сдавших обязательный экзамен появится шанс получить профессию в технической области. Для этого они будут обучаться в учреждениях профтехобразования.

«Они получают возможность поступления на одну из рабочих специальностей из утвержденного перечня и параллельно готовятся к сдаче ЕГЭ», — цитирует Бабушкину РИА Новости.

Отмечается, что аналогичный закон действует в Свердловской области еще с 2024 года.
Иван Мусатов

