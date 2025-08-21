В России не сдавших ОГЭ хотят обязать обучаться рабочим специальностям

21 августа 2025, 18:23

Фото: iStock/goc

В России не сдавших ОГЭ школьников хотят обязать обучаться рабочим специальностям. Соответствующий законопроект может быть рассмотрен в Госдуме уже этой осенью.





Член Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина объяснила, что у не сдавших обязательный экзамен появится шанс получить профессию в технической области. Для этого они будут обучаться в учреждениях профтехобразования.





«Они получают возможность поступления на одну из рабочих специальностей из утвержденного перечня и параллельно готовятся к сдаче ЕГЭ», — цитирует Бабушкину РИА Новости.