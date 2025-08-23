В Госдуме захотели повысить штрафы для нелегальных детских лагерей до 2 млн рублей
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в правительство России законопроект о значительном повышении штрафов для нелегальных детских лагерей. Их предлагается поднять до 2 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Документ подразумевает внесение изменений в статью 14.65 Кодекса об административных правонарушениях.
«Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, — влечет наложение административного штрафа в размере от полутора миллионов до двух миллионов рублей», — говорится в законопроекте.Альтернативой может стать административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
За повторное нарушение предусмотрены штрафы от 2 до 2,5 миллионов рублей, либо приостановление деятельности на 60 суток.
Как пояснил Леонид Слуцкий, нелегальные лагеря представляют серьезную опасность для детей из-за несоблюдения стандартов безопасности, отсутствия медицинского обслуживания и непрофессионализма персонала. Он назвал подобную нелегальную практику «дикостью», приравняв ее нелегальным школам, роддомам и больницам.
