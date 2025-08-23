В Госдуме захотели повысить штрафы для нелегальных детских лагерей до 2 млн рублей

23 августа 2025, 01:50

Фото: iStock/naumoid

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в правительство России законопроект о значительном повышении штрафов для нелегальных детских лагерей. Их предлагается поднять до 2 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.





Документ подразумевает внесение изменений в статью 14.65 Кодекса об административных правонарушениях.





«Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, — влечет наложение административного штрафа в размере от полутора миллионов до двух миллионов рублей», — говорится в законопроекте.