Родителям дали советы, как подготовить школьную форму к 1 сентября

23 августа 2025, 11:52

Эксперт Рыжкова: школьную форму лучше стирать с гелем или капсулами

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Вернуть белизну посеревшим рубашкам и блузкам, а также избавиться от застарелых пятен поможет кислородный отбеливатель. Об этом рассказала руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.





По словам специалиста, белые рубашки и блузки лучше стирать гипоаллергенными средствами.





«Если к учебному году вы купили новую белоснежную блузку/рубашку, чтобы сохранить ее белизну надолго, стирайте белые вещи с гелем для стирки, в составе которого есть антиресорбенты и зеленые хелаты. Они помогают предотвращать посерение вещей», — отметила Рыжкова в разговоре с «Газетой.Ru».

