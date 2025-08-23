Родителям дали советы, как подготовить школьную форму к 1 сентября
Эксперт Рыжкова: школьную форму лучше стирать с гелем или капсулами
Вернуть белизну посеревшим рубашкам и блузкам, а также избавиться от застарелых пятен поможет кислородный отбеливатель. Об этом рассказала руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.
По словам специалиста, белые рубашки и блузки лучше стирать гипоаллергенными средствами.
«Если к учебному году вы купили новую белоснежную блузку/рубашку, чтобы сохранить ее белизну надолго, стирайте белые вещи с гелем для стирки, в составе которого есть антиресорбенты и зеленые хелаты. Они помогают предотвращать посерение вещей», — отметила Рыжкова в разговоре с «Газетой.Ru».
Можно стирать белые вещи порошком, поскольку в нём содержатся отбеливающие компоненты. Для удаления пятен от красок и ручек необходимо пользоваться отбеливателем и пятновыводителем. Их стоит наносить на пятна перед стиркой. Вывести застарелые пятна поможет кислородный отбеливатель, добавила эксперт. Он же поможет вернуть вещам былую белизну.
Классическую школьную форму Рыжкова посоветовала стирать с гелем или капсулами.
В свою очередь педиатр Европейского медицинского центра Наталья Лопушанская в беседе с RT рассказала, что для восстановления режима сна в последнюю неделю августа родители должны озвучить ребёнку желательное время засыпания.
«Дошкольники не всегда ориентируются по часам, поэтому взрослым нужно самостоятельно контролировать переход от активных игр к спокойным занятиям и началу подготовки ко сну. Днём ребёнок должен быть достаточно активным, но вечером лучше избегать возбуждающих игр. За два часа до сна переключайтесь на чтение, рисование, пазлы или конструкторы», — посоветовала врач.
Режим сна, по словам Лопушанской, стоит налаживать постепенно, двигая отход ко сну на 15 минут раньше ежедневно.
При этом подросткам стоит объяснить пользу режима. С ними необходимо договариваться и проявлять мягкую настойчивость.
При этом не стоит позволять детям самостоятельно выбирать время отхода ко сну. Родители также должны подавать пример здорового образа жизни, заключила педиатр.