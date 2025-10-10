Достижения.рф

Подмосковье присоединится к эксперименту с упрощённой сдачей ОГЭ

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Московская область планирует присоединиться к эксперименту со сдачей только двух основных государственных экзаменов для поступления в колледжи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.



«Школьники, желающие пойти в колледж, должны будут сдавать только два ОГЭ – по русскому языку и математике», – отметили в ведомстве.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объявил, что министерство выйдет с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года, а также об увеличении числа его участников с трёх до шести регионов.

Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения среднего профессионального образования впервые проводилась в Москве, Санкт-Петербурге и в Липецкой области.

Эксперимент предусматривал упрощённую процедуру поступления выпускников девятых классов в колледжи. Школьникам достаточно было сдать экзамен только по русскому языку и математике вместо традиционных четырёх.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0