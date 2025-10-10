Подмосковье присоединится к эксперименту с упрощённой сдачей ОГЭ

10 октября 2025, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Московская область планирует присоединиться к эксперименту со сдачей только двух основных государственных экзаменов для поступления в колледжи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.







«Школьники, желающие пойти в колледж, должны будут сдавать только два ОГЭ – по русскому языку и математике», – отметили в ведомстве.