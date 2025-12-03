Новый стандарт обучения для 10-11-х классов разработали в России

03 декабря 2025, 22:25

РИА Новости: в Минпросвещения создали новый стандарт обучения старших классов

Фото: istockphoto/sengchoy

Минпросвещения РФ разработало новый единый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.