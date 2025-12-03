Новый стандарт обучения для 10-11-х классов разработали в России
Минпросвещения РФ разработало новый единый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Таким образом с 1 сентября 2027 года старшеклассников обяжут изучать не менее 13 предметов, а также два учебных курса на углубленном уровне.
В некоторых регионах страны могут ввести преподавание родного языка и литературы. Кроме того, образовательные учреждения смогут инициировать создание профильных классов, таких как физико-математические, литературно-исторические или медицинские.
Стандартом также предусматриваются требования к оборудованию кабинетов для изучения химии, биологии и физики. Общее количество учебных часов за два года должно составлять от 2 312 до 2 516, что соответствует максимуму в 37 часов в неделю.
Школы будут самостоятельно разрабатывать и утверждать планы учебной и внеурочной деятельности.
Цель новой программы — подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, саморазвитию и личностному самоопределению, основанному на традиционных духовно-нравственных ценностях России. Ожидается, что у старшеклассников будет мотивация к участию в социально значимой деятельности и служению Отечеству.
