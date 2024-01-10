Падения цен на яйца в России не будет

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Цены на куриные яйца в России снижаться не будут. Такое заявление сделала генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, ее слова передает «Парламентская газета».
«Яйцо дешевле не станет. Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют», — заявила Бобылева.
По ее словам, зарубежные поставки куриных яиц не окажут положительное влияние на снижение стоимости продукта. Бобылева считает, что снизить цену на яйца можно только с помощью ограничения торговой наценки на социально значимые товары.
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Элина Позднякова