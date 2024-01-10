Падения цен на яйца в России не будет

Крещение является одним из главных православных праздников. Торжество отмечают 19 января, однако подготовка к нему начинается 18 числа, тогда же приходит время крещенского купания. В ледяные проруби окунаются не только верующие, но и те, кто является любителем закаливания и хочет испытать силу духа. В чем суть этого обряда, как подготовиться к купанию и сделать его безопасным, читайте в материале «Радио 1».