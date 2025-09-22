В Подмосковье для школьников стартовал «Урок цифры» о работе ИИ-агентов
С 22 сентября в школах Московской области стартовал первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
Ребятам расскажут, что такое ИИ-агенты, как они работают и чем отличаются от больших языковых моделей. Особое внимание уделят их практической пользе и применению в разных сферах жизни.
Занятие рассчитано на школьников с 1 по 11 класс. Оно включает обучающий видеоролик и работу на онлайн-тренажёрах. Все материалы сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. Пройти «Урок цифры» можно самостоятельно на сайте проекта до 12 октября 2025 года.
Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Читайте также: