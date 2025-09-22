В Подмосковье для школьников стартовал «Урок цифры» о работе ИИ-агентов

22 сентября 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба Всероссийского образовательного проекта в сфере цифровых технологий «Урок Цифры»

С 22 сентября в школах Московской области стартовал первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.