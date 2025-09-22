В Подмосковье заработал онлайн-сервис заявок на подготовку техпланов

22 сентября 2025, 10:41

оригинал Фото: istockphoto.com/Chagin

Подать заявку на подготовку технического плана объекта недвижимости в Московской области теперь можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





О преимуществах нового сервиса рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.





«Теперь подать заявку можно в любое удобное время. Кроме того, заполнить форму заявления помогают «умные сервисы» — один из них, опираясь на интерактивный календарь, предлагает подходящую дату и время визита специалиста БТИ, а второй рассчитывает стоимость работ», — сказала Надежда Куртяник.