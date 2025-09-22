В Подмосковье заработал онлайн-сервис заявок на подготовку техпланов
Подать заявку на подготовку технического плана объекта недвижимости в Московской области теперь можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
О преимуществах нового сервиса рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
«Теперь подать заявку можно в любое удобное время. Кроме того, заполнить форму заявления помогают «умные сервисы» — один из них, опираясь на интерактивный календарь, предлагает подходящую дату и время визита специалиста БТИ, а второй рассчитывает стоимость работ», — сказала Надежда Куртяник.Она добавила, что заплатить за услугу можно также через областной госпортал.
Технический план нужен для постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт и оформления права собственности.