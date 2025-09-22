Подмосковные кэндойсты выиграли командный зачет на Играх боевых искусств

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на соревнованиях по кендо в рамках XVII Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Такой результат позволил подмосковной сборной занять первое место в общекомандном зачёте. Второе место досталось Ивановской области, третье — Кемеровской.
В командных соревнованиях среди спортсменов 11–14 лет победу одержали Даниил Ворожейкин, Андрей Бахтов и Артём Гранков. В категории 15–17 лет золотыми медалистами стали Никита Покушев, Кирилл Данилов и Александр Ильин. В личных выступлениях отличились: Никита Покушев (золото), Александр Ильин (серебро), Андрей Бахтов и Кирилл Данилов (бронза).
Все призёры представляют муниципальный округ Егорьевск.Игры проходят в посёлке Витязево Краснодарского края с 6 по 29 сентября. В них участвуют более 7000 спортсменов из России и зарубежья, соревнующихся в 22 видах единоборств.
Соревнования организованы в рамках государственной программы «Спорт России».