Подмосковные кэндойсты выиграли командный зачет на Играх боевых искусств

22 сентября 2025, 09:49

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на соревнованиях по кендо в рамках XVII Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.