В России подорожают соки и детское питание из-за заморозков

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Стоимость детского питания и соков «Любимый», «Фруктовый сад», «Я» и J7 вырастет на 30% из-за резких заморозков в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что поднятие цен вызвано уничтожением холодами всех плантаций местных поставщиков яблок и клубники. Максимальные температуры, которые стали смертоносными для фруктов, пришлись на ночь с 3 на 4 мая. Температура упала до –5 градусов.
Теперь производителям соков и детского питания придётся искать сырьё в других регионах. Вероятнее всего, фрукты и ягоды временно будут поступать с кавказских плантаций. Однако из-за отсутствия конкурентов и в связи с изменением маршрута новые поставщики могут поднять цены на доставку.
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Анастасия Чинкова