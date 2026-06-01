Минсельхоз РФ запустил приём заявок на национальную премию «МедиаПоле» — 2026
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило о старте Национальной премии информационных проектов по сельской тематике «МедиаПоле». Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и направлен на поддержку авторов, которые формируют положительный образ российского села.
Принять участие могут граждане России старше 18 лет: блогеры, журналисты, представители СМИ, а также любые авторы медиаконтента, создающие материалы о жизни и развитии загородных территорий. Участие бесплатное и индивидуальное — один автор может подать только одну заявку.
На конкурс принимаются проекты, которые:
- создают положительный образ села и сельского образа жизни;
- повышают привлекательность работы на сельских территориях;
- освещают развитие АПК, сельского туризма и агломераций;
- сохраняют народные традиции и историко-культурные ценности.
Сначала эксперты отбирают 120 лучших участников по системе баллов (критерии: соответствие теме, актуальность, оригинальность, качество и потенциал вовлечения аудитории). Затем жюри — известные представители медиасферы и общественные деятели — определяет победителей.
Финалисты примут участие в двухдневной деловой программе: встречи с ведущими экспертами медиаотрасли, посещение лучших медиацентров страны и торжественная церемония награждения. Призовой фонд — пять миллионов рублей. Победители получат дипломы Минсельхоза России, памятные призы и сертификаты на продвижение своего контента. Все расходы на проезд, питание и проживание финалистов берёт на себя оператор премии.
Заявки принимаются до 30 сентября 2026 года на официальном сайте медиаполе.рф. Необходимо указать краткую информацию об авторе, приложить ссылку на проект (в открытом доступе) и видео-визитку до одной минуты с рассказом о целях и мотивации участия.