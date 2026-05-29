Восемь подмосковных предпринимателей стали победителями конкурса «Создай НАШЕ»
100 молодых предпринимателей из 46 регионов России стали победителями федерального конкурса молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ». В их число вошли восемь жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Так, Андрей Галкин представил функциональную жевательную резинку для комплексной профилактики стоматологических заболеваний. Сергей Казиков разработал сервис на основе искусственного интеллекта для автоматической проверки рукописных домашних заданий в онлайн-школах. Дмитрий Недодаев показал на конкурсе полностью автоматическую чаеварку.
Александра Волкова презентовала цифровое ядро для российских фармпроизводств. Анастасия Макеева познакомила с работой своего загородного детского клуба «ДАЧА». Анна Зернова представила лабораторию микроклонального размножения растений. А Ольга Щербакова придумала проект производства современных светильников и предметов интерьера с русским культурным кодом.
Конкурс проводится с 2024 года. Его партнёрами в этом году стали 16 крупнейших компаний страны. Они предоставили специальные возможности финалистам и выбрали победителей в своих специальных номинациях.
Грант в 500 000 рублей от Фонда новых предпринимательских инициатив достался Ольге Парфёновой из Московской области за самую яркую и перспективную предпринимательскую идею. Она победила с проектом производства высокочистых полуметаллов и редкоземельных элементов для радиоэлектроники, микроэлектроники и оптики.
