В Подмосковье наградили победителей и призеров конкурса-фестиваля художественного и технического творчества

30 мая 2026, 14:43

Минобразования: на фестивале «Юные таланты Московии» наградили 1,5 тыс. детей

В Подмосковье состоялось торжественное награждение победителей и призеров областного конкурса-фестиваля «Юные таланты Московии», который собрал более тысячи участников из 56 муниципалитетов. Мероприятие прошло 29 мая на сцене Ямской школы, где вручили свыше 1,5 тысяч наград. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.







На церемонии награждения, проходившей в очном формате, были представлены творческие коллективы, выступавшие в 12 номинациях. Они охватывали широкий спектр талантов подмосковной молодежи, включая академические хоры, народную хореографию, современную скульптуру, театр моды и медиа-проекты. Юные артисты, художники и дизайнеры прошли тщательный отбор в таких городах, как Ногинск, Королёв, Жуковский, Люберцы, Дмитров и другие.



Победителей поздравили известные деятели культуры и искусства, а также представители Министерства образования Московской области. Кульминационным моментом вечера стало объявление лауреатов высшей награды фестиваля — Гран-при.





«Сегодня на этой сцене мы чествуем не просто победителей, а будущее интеллектуальной и творческой элиты нашего региона. «Юные таланты Московии» — это не только призы и дипломы. Это сообщество единомышленников, где рождаются настоящие лидеры, способные созидать, творить и любить свою Родину. Мы увидели, как через искусство дети обретают уверенность, воспитывают художественный вкус и учатся быть гражданами своей страны», — заявила первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.





Лауреаты конкурса «Юные таланты Московии» будут представлять Московскую область на всероссийских конкурсах, форумах школьных театров и в творческих сменах ведущих детских центров страны, таких как «Артек» и «Орлёнок».



В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что фестиваль продолжает системно работать над выявлением и поддержкой одаренных детей, предоставляя уникальные возможности для их профессионального и личностного развития.



Фестиваль организован Министерством образования Московской области при методическом сопровождении Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.