Подмосковная компания Tamaki нарастит экспорт в Казахстан на четверть
Компания Tamaki планирует увеличить экспорт продукции в Казахстан. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Подмосковная Tamaki производит продукцию для японской и паназиатской кухни.
«Казахстан – один из ключевых экспортных рынков Tamaki. По итогам прошлого года компания поставила в страну около тонны соусов. Самым большим спросом пользуются соусы «Унаги», «Терияки», «Кимчи», «Сладкий чили», «Ореховый» и панировочные смеси. В 2027 году планируем увеличить объём продаж и выручку в Казахстане на 25%. Основные регионы роста – Алматы, Астана и Шымкент», – сказал учредитель ООО «ЕВРОПРОДУКТ», правообладатель бренда «Тамаки» Андрей Белянин.В июле компания Tamaki провела в Алматы двухдневную гастрономическую программу для шеф-поваров, представителей ресторанного бизнеса и гастрономических блогеров.
Как напомнили в министерстве, в этом году компания Tamaki стала лауреатом международного конкурса «Продэкспо-2026» в нескольких номинациях. По итогам конкурса золото в конкурсах «Лучший продукт» и SOEX получили четыре соуса – «Грецкий орех», «Кимчи», «Васаби» и «Манго-чили». Фото: компания Tamaki