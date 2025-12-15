Минстрой и «ДОМ.РФ» расширяют использование эскроу-счетов для ИЖС

15 декабря 2025, 12:06

Фото: istockphoto / Sila Damrongsaringkan

Минстрой России совместно с ПАО «ДОМ.РФ» запустили кампанию по информированию о новом механизме строительства индивидуальных жилых домов с применением эскроу-счетов. Эта мера направлена на повышение финансовой защиты граждан при взаимодействии с подрядчиками.





Эскроу-счет — это специальный банковский счет, на котором хранятся средства дольщика до завершения строительства. Ни застройщик, ни покупатель не могут распоряжаться деньгами до передачи готового жилья или расторжения договора.



Строительные работы финансируются за счет собственных средств застройщика или банковского кредита. В случае срыва сроков строительства, например из-за банкротства, дольщик сможет вернуть средства полностью и получить

дополнительную неустойку.



Процесс открытия эскроу-счета: