В Японии впервые за полвека не останется ни одной панды
Впервые за 53 года в японских зоопарках не останется ни одной панды. Причиной этого стало охлаждение дипломатических отношений с Китаем, сообщает издание Japan Wire.
В конце января Китай получит обратно панд‑близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй. Их возвращают по истечении срока аренды, зафиксированного в двустороннем соглашении между Токио и Пекином. После отъезда этих животных Япония окажется без панд впервые с 1970‑х годов.
Китай передал Японии пару взрослых особей Шин Шин и Ри Ри как символ укрепления дружественных связей между государствами. В 2024 году родители вернулись на родину, а теперь к ним присоединятся и их детёныши.
Панды традиционно выступали своеобразным «дипломатическим мостом» между Японией и Китаем, олицетворяя добрососедские отношения. Однако в последнее время политический климат между странами заметно ухудшился. Одним из катализаторов напряжённости стали заявления премьер‑министра Санаэ Такаичи, которая охарактеризовала действия КНР как потенциальную «угрозу для выживания» Японии.
