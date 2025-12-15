15 декабря 2025, 05:50

Japan Wire: в Японии впервые за полвека не останется ни одной панды

Фото: iStock/Foreverhappy-Mee

Впервые за 53 года в японских зоопарках не останется ни одной панды. Причиной этого стало охлаждение дипломатических отношений с Китаем, сообщает издание Japan Wire.