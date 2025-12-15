Жители Анапы пожаловались на массовый снос домов

15 декабря 2025, 01:29

Фото: Медиасток.рф

В Анапе началась массовая ликвидация домов. Люди лишаются жилья и получают штрафы за якобы незаконное строительство, передает Телеграм-канал «Осторожно, новости».





Суть проблемы, по словам пострадавших, кроется в изменениях генерального плана города, внесённых в 2021 году. При этом, как утверждают местные, полевые исследования не проводили. Участки, на которых уже стояли дома, внезапно получили статус «особо ценных виноградопригодных угодий». После этого муниципалитет начал инициировать судебные процессы о сносе зданий, несмотря на прежние обещания не затрагивать застроенные территории.



«Мы приобрели землю честным путём, и теперь её у нас отбирают. Пройдены все инстанции — везде отказ. Нам больше некуда идти», — жалуются местные жители.