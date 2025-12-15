«Победа» разрешила перевозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле
Авиакомпания «Победа» представила интересную новинку для своих пассажиров. Теперь можно перевозить домашних животных на соседнем кресле в салоне самолета.
Услуга называется «Питомец на кресле» и доступна при покупке авиабилета. Чтобы воспользоваться предложением, животное должно находиться в переноске. Общий вес с питомцем не должен превышать 15 килограммов. Разместить клетку можно у иллюминатора, а пассажир, сопровождающий питомца, займет среднее место.
Стоимость новой услуги начинается от 4 999 рублей. Теперь путешествия с любимцами станут еще комфортнее.
«Победа» — это российский лоукостер (бюджетный перевозчик), дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот», базирующаяся во Внуково.
