«Заранее смиряюсь с любым исходом»: Симоньян объявила о начале курса химиотерапии

20 октября 2025, 13:46

Журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что начинает курс химиотерапии

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @msimonyan)

Журналистка Маргарита Симоньян, продолжающая бороться с онкологией, сообщила своим поклонникам о начале курса химиотерапии. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.





Главный редактор телеканала RT «непредсказуемым» исход лечения и отметила, что пока не знает, как будет себя чувствовать, и когда сможет вернуться в эфир.



При этом Симоньян попросила подписчиков не писать фразу «Всё будет хорошо», поскольку во время лечения её недавно скончавшегося супруга Тиграна Кеосаяна у неё каждый раз «содрогалось сердце» от десятков таких пожеланий.





«Всё будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что всё обязательно будет хорошо – это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю», – отметила журналистка.

«Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живём. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом», – заключила Симоньян.