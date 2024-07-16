Минстрой выпустил первый профориентационный фильм нового проекта

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило профориентационный художественный короткометражный фильм «Город крылатого коня». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главный герой фильма – увлечённый молодой человек, который искренне любит свой край и гордится своей профессией сварщика. Сюжет раскрывает нравственное понятие «идейность». Сюжетная линия картины затрагивает взаимоотношения молодёжи», – говорится в сообщении.Это первая лента в линейке профориентационных фильмов проекта «Киноуроки в школах России и мира».
«Этот проект – инновационная система воспитания через искусство кино и добрые дела на примере героев фильмов. В результате её действия вырастет поколение выпускников школ с высокими нравственными качествами. Проект позволяет организовать воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях в увлекательной интерактивной форме», – пояснили в министерстве.Там добавили, что после просмотра фильма предусмотрена системная работа по сопровождению трудовой деятельности школьников, в том числе на площадках реального сектора экономики.
Сейчас проект реализуется в 28 тыс. общеобразовательных учреждениях России и 400 – в Белоруссии. Фильмы переведены на 10 иностранных языков для передачи образовательным организациям стран БРИКС.
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