Россиянам раскрыли, что делать при желании сменить работу

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Карьерный эксперт Алёна Чукина заявила, что при желании сменить работу у человека может возникнуть определённый страх, побороть который можно с помощью составления чёткого плана действий.
«Подумайте, какие знания и навыки вам нужно освоить для будущей профессии, и оцените, сколько времени понадобится на их усвоение. Чем более подробно расписаны шаги, тем проще и спокойнее будет действовать», — пояснила в беседе с RT Чукина.
До этого выяснилось, что офисные работники тратят на перекус от 200 до 1 000 рублей. Совместный опрос сервисов «Пятерочка Доставка» и SuperJob.ru показал, что наиболее популяными блюдами стали супы и вторые блюда. Как передают «Известия», почти треть опрошенных выбирают в качестве обеда салат, каждый четвертый — пиццу, 15% — роллы и суши.
Ранее сообщалось, что россияне готовы тратить в среднем 15 тыс. рублей в месяц на поддержание своего эмоционального и психического здоровья.
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