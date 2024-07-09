Россияне назвали фактор, повышающий производительность труда

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Опроса сервиса «Работа.ру» показал, что 69% россиян считают присутствие начальника фактором, повышающим эффективность работы.
25% респондентов отметили, что присутствие начальника никак не влияет на работников, а 6% заявили о пагубном влиянии этого фактора на труд.
А руководитель направлений продуктовых исследований ITSM 365 Мария Вострикова раскрыла влияние автоматизации на современный рынок труда.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими, 13% назвали несправедливо большими доходы специалистов IT-сектора, 8% — госслужащих.
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«Те, кто считает присутствие руководителя необходимым для улучшения работы, отметили контроль и помощь с его стороны (75%). 55% опрошенных думают, что так сотрудники смогут проконсультироваться по любому рабочему вопросу», — приводит RT текст исследования.
А руководитель направлений продуктовых исследований ITSM 365 Мария Вострикова раскрыла влияние автоматизации на современный рынок труда.
«Рабочий день сотрудников будет всё больше зависеть от их умения использовать технологии. Благодаря автоматизации операционных и внутренних процессов работники смогут оперативно реагировать и справляться со своими основными обязанностями и возможными изменениями в компании, улучшать коммуникацию и повышать производительность труда», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Вострикова.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими, 13% назвали несправедливо большими доходы специалистов IT-сектора, 8% — госслужащих.
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Мелисса Тимофеева