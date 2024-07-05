Стали известны самые высокооплачиваемые специальности в России

Фото: iStick/Ekaterina Varnakova
Эксперты «Авито Работы» составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России, изучив среднее предложение зарплаты за первое полугодие 2024 года. Лидирующую позицию заняла профессия дальнобойщика.
По данным аналитиков, работодатель был готов предоставить водителю-дальнобойщику наиболее высокую среднюю зарплату за первое полугодие – 190 тысяч рублей в месяц. Это на 39 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На втором месте с точки зрения заработной платы обосновалась профессия бурильщика со средней зарплатой для новых сотрудников в размере 147 тысяч рублей, что на 66 процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года. На третьем месте – профессия горного мастера со средней зарплатой 139 тысяч рублей в месяц и ростом на 29 процентов в год.
В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий также вошли профессии фрезеровщика и бригадира с предлагаемой зарплатой в 122 тысячи рублей и увеличением на 39 и 28 процентов соответственно.
Ранее МВД предупреждало граждан о мошенничестве, при котором злоумышленники предлагали удаленную работу от имени представителей российских IT-компаний.
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На втором месте с точки зрения заработной платы обосновалась профессия бурильщика со средней зарплатой для новых сотрудников в размере 147 тысяч рублей, что на 66 процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года. На третьем месте – профессия горного мастера со средней зарплатой 139 тысяч рублей в месяц и ростом на 29 процентов в год.
В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий также вошли профессии фрезеровщика и бригадира с предлагаемой зарплатой в 122 тысячи рублей и увеличением на 39 и 28 процентов соответственно.
Ранее МВД предупреждало граждан о мошенничестве, при котором злоумышленники предлагали удаленную работу от имени представителей российских IT-компаний.
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Александр Климов