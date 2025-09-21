Минтранс опроверг планы по введению платного проезда по всем дорогам РФ
Министерство транспорта России не рассматривает возможность введения платного проезда по всем дорогам страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Он отметил, что такое мнение высказал отдельный спикер во время экспертной дискуссии и его инициатива министерством не поддерживается.
«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается», — сказал собеседник агентства.О том, что к 2030 году все дороги РФ собираются сделать платными, заявлял замначальника управления Росавтодора Денис Кирюхин. Причинами такого решения он назвал повышение стоимости затрат на строительство и содержание инфраструктуры, а также бюджетные ограничения.