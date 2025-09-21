Минтранс опроверг планы по введению платного проезда по всем дорогам РФ

21 сентября 2025, 09:04

Фото: iStock/Elena Perova

Министерство транспорта России не рассматривает возможность введения платного проезда по всем дорогам страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.





Он отметил, что такое мнение высказал отдельный спикер во время экспертной дискуссии и его инициатива министерством не поддерживается.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается», — сказал собеседник агентства.