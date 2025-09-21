Рособрнадзор предложил исключить из школьной программы 30% сложных тем
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предложил исключить из школьной программы до 30% сложных тем, которые ранее изучались лишь на втором курсе вузов в советское время.
Об этом сообщает Интерфакс. По словам Музаева, экспертный анализ показал, что многие предметы школьной программы перегружены материалами, непосильными для детского восприятия.
«Тему, которую мы сейчас даем в школах в этом возрасте, невозможно освоить. Учителя часто просто пропускают эти разделы, понимая их неподъемность», — пояснил глава Рособрнадзора на круглом столе в Санкт-Петербурге.Минпросвещения в ответном заявлении подчеркнуло, что проблема перегрузки уже решается. Приказ №704 ведомства установил четкие нормы годовой нагрузки: от 620 часов в первом классе до 1224 часов в 8-9 классах.
«Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников», — отметили в министерстве.Дискуссия о нагрузке на школьников обострилась на фоне доклада СПЧ, где указано, что учащиеся 5-11 классов тратят до 55,6 часов в неделю на учебу с учетом домашних заданий и внеурочной деятельности. Это превышает 40-часовую рабочую неделю взрослых.
Параллельно в Госдуме готовят законопроект о госпитальных школах для детей на длительном лечении. Ежегодно около 400 тысяч российских школьников проводят в медучреждениях более 21 дня, сохраняя способность к обучению.