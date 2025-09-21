Рособрнадзор предложил исключить из школьной программы 30% сложных тем

21 сентября 2025, 06:24

Фото: Istock/alexeyrumyantsev

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предложил исключить из школьной программы до 30% сложных тем, которые ранее изучались лишь на втором курсе вузов в советское время.





Об этом сообщает Интерфакс. По словам Музаева, экспертный анализ показал, что многие предметы школьной программы перегружены материалами, непосильными для детского восприятия.





«Тему, которую мы сейчас даем в школах в этом возрасте, невозможно освоить. Учителя часто просто пропускают эти разделы, понимая их неподъемность», — пояснил глава Рособрнадзора на круглом столе в Санкт-Петербурге.

«Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников», — отметили в министерстве.