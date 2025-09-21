Пенсионеры получат доплаты до 16 тысяч рублей ко Дню пожилого человека
В преддверии Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, пенсионеры ряда российских регионов получат единовременные доплаты от 800 до 16 640 рублей.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова. Наибольшие выплаты предусмотрены в Ненецком автономном округе: пенсионеры до 70 лет получат 5 000 рублей, а старше 70 лет — 16 640 рублей. В Ямало-Ненецком АО сумма составит 1 122 рубля, в Челябинской области — 800 рублей, в Приморском крае — 1 000 рублей. В Ярославской и Рязанской областях выплаты варьируются от 700 до 1 200 рублей в зависимости от муниципального образования.
Для получения доплат в большинстве регионов не требуется подача заявления — средства поступят автоматически на счёт, используемый для пенсионных выплат. Однако в некоторых субъектах, таких как Ненецкий АО, может потребоваться обращение в МФЦ или Социальный фонд России. Пенсионерам рекомендуется уточнить информацию в территориальных отделениях СФР или на официальных сайтах органов соцзащиты.
Выплаты приурочены к поддержке пожилых граждан в условиях роста цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги. В Москве и Московской области отдельных выплат ко Дню пожилого человека не предусмотрено, так как здесь действуют постоянные меры поддержки, включая ежемесячные доплаты и пособия для долгожителей.
