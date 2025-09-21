Вице-спикер Госдумы Чернышов предупредил о массовой «стелсфляции» в российских магазинах

21 сентября 2025, 05:47

Спикер Госдумы Чернышев заявил о сокращении объема и ухудшении качества товаров

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что россияне столкнулись с массовой «стелсфляцией» — сочетанием «шринкфляции» (скрытого уменьшения объема товара) и «скимпфляции» (замены дорогих ингредиентов на дешевые).





Согласно исследованию, проведенному командой Чернышова, 92% опрошенных заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% столкнулись с ухудшением качества продукции, передает РИА Новости. Например, молоко стали продавать в таре по 0,9 литра вместо 1 литра, а плитки шоколада — по 80 грамм вместо 100 грамм. При этом цены остаются прежними или даже растут.



Чернышов подчеркнул, что если сокращение упаковки еще можно отследить, то изменение рецептуры является особенно коварной формой инфляции.



«Производители заменяют мясные ингредиенты растительными аналогами, используют более дешевые жиры и консерванты, что напрямую влияет на вкус и питательную ценность продуктов», — отметил он.