Вице-спикер Госдумы Чернышов предупредил о массовой «стелсфляции» в российских магазинах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что россияне столкнулись с массовой «стелсфляцией» — сочетанием «шринкфляции» (скрытого уменьшения объема товара) и «скимпфляции» (замены дорогих ингредиентов на дешевые).
Согласно исследованию, проведенному командой Чернышова, 92% опрошенных заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% столкнулись с ухудшением качества продукции, передает РИА Новости. Например, молоко стали продавать в таре по 0,9 литра вместо 1 литра, а плитки шоколада — по 80 грамм вместо 100 грамм. При этом цены остаются прежними или даже растут.
Чернышов подчеркнул, что если сокращение упаковки еще можно отследить, то изменение рецептуры является особенно коварной формой инфляции.
Вице-спикер напомнил, что еще в начале 2025 года предлагал ввести превентивный запрет на скрытое повышение цен на шоколад, но инициатива не получила поддержки правительства. Союз потребителей РФ еще в 2023 году называл «шринкфляцию» формой обмана покупателей.
«Производители заменяют мясные ингредиенты растительными аналогами, используют более дешевые жиры и консерванты, что напрямую влияет на вкус и питательную ценность продуктов», — отметил он.