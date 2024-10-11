Загруженность дорог Подмосковья утром 11 октября составила четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром в пятницу, 11 октября, загруженность дорог Московской области оценивается на уровне 4 баллов. Согласно информации от Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные проблемы с движением возникают на пути к Москве на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублёво-Успенском и Пятницком шоссе.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать резких манёвров, чтобы снизить риск возникновения пробок и аварийных ситуаций на дорогах.
Читайте также:
В московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности
На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
Трассу М-12 «Восток» достроят за 9 млрд рублей
Дайана Хусинова